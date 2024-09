Eemshavenweg as weekend deels dicht voor onderhoud

Regio – De provincie laat komend weekend meerdere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de autoweg: kleine reparaties aan het asfalt, het schoonmaken van bruggen, viaducten en bewegwijzering. De bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt.

Zaterdag (14 september) is de N46 vanaf 06.00 uur dicht vanaf de op- en afrit naar Middelstum/Loppersum (N996) tot aan de Eemshaven.

Zondag is het deel vanaf Stad tot Middelstum aan de beurt. Dan is de N46 een nacht en een dag dicht vanaf het knooppunt met de Groninger ringwegen. Verkeer tussen Groningen en de Eemshaven kan omrijden via de N33 en de N360 of via de N363 en de N361. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

