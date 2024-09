Veel belangstelling voor open dag brandweer (video)

Groningen – De open dag van brandweer Groningen is zaterdag een groot succes geworden. Volgens teamleider Sietse Smit van de brandweer is de dag door zo’n 7.500 mensen bezocht.

Hoi Sietse! Hoe is jullie open dag verlopen?

“Het was een geweldige dag. We hadden super mooi weer en de hele dag is het druk geweest. Om 10.00 uur openden we de deuren en toen stonden er al zo’n 150 personen te wachten.

Het liep de hele dag door. Om 16.00 uur hebben we mensen teleur moeten stellen. Ze wilden nog naar binnen terwijl de open dag toen afgesloten werd. Hoeveel mensen er precies zijn geweest, is lastig in te schatten. Kinderen konden een stempelkaart halen en daar hebben we er drieduizend van weggeven. De meeste kinderen kwamen met één of twee begeleiders, dus we schatten het totale aantal bezoekers op 7.500 mensen.”

Op het terrein kon er kennis worden gemaakt met de verschillende facetten van de brandweer hè?

“Klopt. Maar niet alleen de brandweer. Ook Ambulance Groningen was aanwezig, de politie, Rijkswaterstaat, de jeugdbrandweer, Sanquin, de reddingsbrigade en de provincie Groningen. Hun voertuigen konden bekeken worden en je kon er terecht voor informatie en vragen. En er was een kraampje van de brandweer waar uitgelegd werd hoe je je woning veilig kunt inrichten. Hoe voorkom je brand? En wat moet je doen als er toch brand uitbreekt.”

Maar uiteindelijk komen mensen voor spektakel …

“Op zo’n dag laten we graag zien wat we kunnen. En ook hoe de samenwerking met andere hulpdiensten verloopt. Daarom hadden we drie verschillende demonstraties. Bij de eerste demonstratie brak er brand uit in een caravan. Het publiek kreeg te zien hoe wij zo’n brand aanpakken. Daarbij werden de toeschouwers voortdurend bijgepraat door onze Anno Bulthuis. Anno is onze spreekstalmeester en hij legde voortdurend uit wat mensen op het terrein nu eigenlijk zagen.”

Bij een andere demonstratie werd nagespeeld hoe een vrachtwagen in botsing was gekomen met een personenauto …

“Ja, een zogeheten technische hulpverlening. Bij het ongeval waren vijf slachtoffers betrokken. Om alle slachtoffers te redden moest één van de voertuigen met de kraan van onze grote hulpverleningswagen opgetild worden. Spectaculair dus en een flinke klus voor de brandweermensen. De laatste demonstratie betrof een brand in ons oefengebouw dat bestreden moest worden.”

Onder de bezoekers veel kinderen, die gedurende de dag met brandweerlieden op de foto konden. Als je die belangstelling ziet, zou het niet eens tijd worden voor het oprichten van een jeugdbrandweerkorps in Stad?

“In onze provincie hebben we op dit moment vijf jeugdbrandweerkorpsen. In Delfzijl, Hoogezand, Westerkwartier, Oldambt en Stadskanaal. Groningen heeft het nog niet. Ik denk dat het heel mooi zou zijn, maar het vraagt ook veel begeleiding. Je wilt de kinderen dan ook dat kunnen geven waardoor ze zich kunnen ontwikkelen. Op dit moment kunnen we dat niet op de been brengen. Daarom hebben we gezegd dat we zo goed mogelijk willen investeren in de korpsen die we al hebben. Mochten kinderen uit Stad enthousiast zijn, dan kunnen ze zich uiteraard altijd aansluiten bij een jeugdbrandweerkorps in een naastgelegen gemeente.”

Vandaag hadden jullie de grote open dag. Maar ook gisteren konden er al mensen rondkijken hè?

“Op de vrijdag voor de open dag organiseren we steevast een prikkelarme middag. Gisteren zijn er zo’n vijftig cliënten van De Zijlen en Cosis langs geweest. Zij hebben zelf een brandje mogen blussen en hebben een auto open mogen knippen. Dat zijn allemaal korte demonstraties om het behapbaar te houden. En eigenlijk gaf deze middag veel voldoening. Het is heel mooi om zoiets te kunnen doen. En een hele mooie opmaat naar de dag van vandaag.”

Over twee jaar vindt de volgende open dag plaats?

“Dat is wel de bedoeling. Maar als je geïnteresseerd bent in brandweer en hulpdiensten; andere korpsen organiseren ook open dagen. Dus mocht je het leuk vinden, houdt de websites en sociale media goed in de gaten.” video hier.

