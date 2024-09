Verdachte in zaak overleden schoonmaker die op Hoofdstation werd gezien meldt zich bij politie

Groningen – Een verdachte in de zaak van een overleden schoonmaker, die de dag voor het incident werd gezien op het Hoofdstation in Groningen, heeft zich woensdag gemeld bij de politie. Dat meldt OOGTV.nl

Op 9 juli raakten in de vroege ochtend twee schoonmakers onwel tijdens hun werkzaamheden op een terrein van de NS in Utrecht, nadat ze iets hadden gedronken uit een flesje. Collega’s van de schoonmakers schakelden de hulpdiensten in. Ondanks hun inzet is één van de schoonmakers de dag erna overleden.

Het politieonderzoek richtte zich de afgelopen periode onder andere op de vraag hoe de twee schoonmaakmedewerkers aan het drankje kwamen. In dat onderzoek bracht de politie, onder meer via het televisieprogramma Opsporing Verzocht, beelden naar buiten van een man die mogelijk betrokken is bij deze zaak. Deze man werd de avond voor het incident in Utrecht gezien op het Hoofdstation in Groningen, nadat hij met de trein uit Rotterdam was gekomen.

Deze man heeft zich woensdag gemeld bij de politie. Daarom zijn de beelden die de politie eerder naar buiten bracht, nu verwijderd. De man wordt verhoord. Het is nog niet duidelijk of en op welke manier de gezochte man betrokken is geweest bij wat de slachtoffers is overkomen.

Foto's