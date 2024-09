Gigaklus komend weekend op Hoofdstation: monumentaal seinhuis en loopbrug opgetild en teruggeplaatst met enorme kraan

Groningen – De voorbereidingen zijn al in volle gang: komend weekend worden de monumentale passerelle (loopbrug) en seinhuis teruggeplaatst op hun definitieve plek bij het toekomstige reizigersplein van het Hoofdstation.

Aannemer Strukton is al begonnen met de bouw van een speciaal ‘podium’, bedoeld voor de enorme kraan. Deze kraan is zo groot dat het opbouwen ervan in totaal vijf dagen duurt. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de loopbrug als eerste aan de beurt, wanneer de kraan deze door de lucht naar zijn plek tilt. Het seinhuis volgt de nacht erop en moet zondag op zijn plek staan.

Gigakraan in aanbouw

Volgens aannemer Strukton is de kraan die komend weekend wordt gebruikt nog groter dan die werd ingezet tijdens het weghalen van de twee gebouwen. Het seinhuis weegt 90,5 ton en de passerelle 120 ton. De 500 tons rupsgiek kan zijn werk vanaf één vaste plek gaan uitvoeren, omdat er een soort ‘rugzak’ aan wordt gehangen, waar 250 ton extra contragewicht in zit.

Mijlpaal

Met de plaatsing van de loopbrug en het seinhuis is een mijlpaal bereikt, nadat de bouwsels ruim twee jaar op een tijdelijke ‘parkeerplek’ werden gestald. Het monumentale seinhuis en de passerelle uit 1928 stonden in de weg tijdens de werkzaamheden aan het nieuwe Hoofdstation.

Meekijken via de webcam

Wie de verhuizing wil zien, kan meekijken via twee webcams. De eerste staat er al en is hier te volgen. Daar komt nog een tweede bij op een speciale plek, die een timelapse gaat maken van de hele operatie. Het hijsen begint beide nachten rond 2.30 uur. Naar verwachting zullen het seinhuis en de passerelle tussen 5.00 en 6.00 uur weer op hun plek staan. Na de verplaatsing zijn er opnieuw vijf dagen nodig om de kraan weer af te bouwen.

