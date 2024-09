ChristenUnie wil onderzoeken of ‘bed-bad-brood’ kan worden voortgezet ondanks besluit minister

Groningen – De fractie van de ChristenUnie wil onderzoeken of ‘bed-bad-brood’ in de gemeente Groningen toch kan worden voortgezet. Woensdag maakte minister Marjolein Faber (PVV) van Asiel bekend op 1 januari volgend jaar te willen stoppen met de financiering van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat meldt OOGTV.nl

“Het uitgangspunt is dat mensen die terug moeten ook teruggaan. Bij hun terugkeer worden ze geholpen”, vertelt fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Maar er zit een hiaat in het systeem. Er zijn mensen die op straat belanden, die nog wel een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning kunnen doen, maar geen recht hebben op de opvang van het coa. Als partij hebben we gezegd dat we oog moeten hebben voor deze mensen. Een medemenselijk beleid waarbij we deze groep de basis van bed, bad en brood geven.”

Peter Rebergen: “Regeling in stand proberen te houden”

De regeling wordt op dit moment aangeboden in vijf gemeenten in het land. Rebergen: “In Groningen zijn we er ooit mee begonnen. Op dat moment kregen we geen geld uit Den Haag. Het lijkt mij goed dat we, samen in overleg met INLIA, daar op in gaan zetten om met middelen deze regeling toch in stand proberen te houden. Bedoeld dus voor die groep mensen die mogen blijven maar geen recht op opvang hebben. Daarvoor zijn we uiteraard afhankelijk van een politieke meerderheid in de gemeente.”

Yaneth Menger: “Wat is de beste oplossing?”

Yaneth Menger is raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen. Dat de minister het besluit neemt om de regeling af te schaffen verbaast haar niks. “Welke oplossing is nu de juiste? Dat is denk ik de kern van dit hele vraagstuk. Je kunt de regeling afschaffen. Daarmee ontneem je hen hun primaire levensbehoefte. Ze gaan rondzwerven. Voor je het weet ontstaat er een nieuw verdienmodel waarbij andere mensen hier weer kansen voor financieel gewin in zien waarbij het dan gaat over uitbuiting. Het is een hele lastige kwestie. Mijn partij is voor een humaan beleid waarbij we er naar streven dat er niemand buiten de boot valt. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Maar we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen. Je kan niet iedereen opvangen ook al zou je dat willen, de keiharde realiteit heeft ons inmiddels ingehaald zoals we allemaal weten. We weten niet welke oplossing de beste is.”

Hoofdlijnenakkoord

In Groningen maken zo’n driehonderd mensen gebruik van de ‘bed-bad-brood’-regeling. Minister Faber wil inzetten op terugkeer in plaats van gesubsidieerde opvang. Dat de regeling stopt is geen verrassing. Dit was al opgenomen in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Nu is dus duidelijk dat de regeling op 1 januari aanstaande al stopt.

