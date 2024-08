Waarom Nexo een goed alternatief is voor andere crypto exchanges

Regio – Als je op zoek bent naar een crypto exchange voor het kopen, verkopen en vasthouden van je cryptovaluta, dan ben je Nexo ongetwijfeld tegengekomen. Zij kwamen in 2018 op de markt, voornamelijk met de focus op yield-generating producten. Nu zijn ze één van de grootste exchanges en een alles-in-één platforms voor crypto beleggers.

Is Nexo een goed alternatief voor andere crypto exchanges zoals Kraken, Coinbase, Bitvavo, Cash App en Crypto.com?

Wat is Nexo?

Nexo bestaat dus al sinds 2018 en is in deze 6 jaar uitgegroeid naar een alomvattende exchange voor beginnende, gevorderde en ervaren crypto handelaren. Nexo komt van origine uit Bulgarije, maar heeft ondertussen ook vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nexo staat bekend als een platform dat zich erg goed leent voor lending. Gebruik je crypto’s als onderpand, en je kunt deze gebruiken voor een lening in euro’s.

De voordelen van Nexo

Om te weten of Nexo een goed alternatief is voor andere crypto exchanges, is het goed om de voordelen van dit platform te bekijken. Raadpleeg een Nexo recensie die betrouwbaar is, als je meer informatie nodig hebt. Hier vind je alvast 3 duidelijke voordelen die Nexo biedt ten opzichte van andere exchanges.

Nexo bestaat al 6 jaar

Crypto’s bestaan nog niet heel lang – de eerste crypto exchange ontstond in 2010 – dus het kan lastig zijn om een platform te vinden dat niet meer in de kinderschoenen staat. Nexo werd al in 2018 opgericht, wat betekent dat ze voldoende ervaring hebben in de wereld van cryptocurrency’s. Het heeft zichzelf opgewerkt van klein yield platform naar een complete handelsplaats voor crypto beleggers. Als gebruiker van Nexo profiteer je van deze ervaring.

Nexo is een platform dat de zogenaamde ‘cryptowinter’ overleefd heeft. Dat betekent dat het sterk en robuust is, ook in de meest uitdagende omstandigheden.

Nexo is ideaal voor beginners

Als je informatie over Nexo zoekt, dan kom je mogelijk allerlei termen tegen zoals liquiditeit, leverage, margin, spot trading en staking. Dit zijn allen termen die bekend zijn bij ervaren crypto beleggers, maar mogelijk niet bij beginners. Ervaren handelaren kunnen met Nexo alles wat ze nodig hebben, maar het is tegelijkertijd ook een prima optie voor beginners.

Dat komt doordat het een gebruiksvriendelijk, duidelijk en overzichtelijk platform is. Het is gemakkelijk te gebruiken zowel als app en via je browser. En als je als beginner meer ervaring krijgt in het handelen met cryptocurrency’s, dan biedt Nexo je ook de mogelijkheden die je nodig hebt om verder te groeien.

Nexo is een veilige keuze

Beleggen in cryptocurrency’s is al een veilig alternatief, maar Nexo zelf is ook een zeer veilig en betrouwbaar platform om te gebruiken. Het heeft uiteraard de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, maar er zijn ook andere feiten die dit bevestigen.

Nexo werkt namelijk samen een aantal toonaangevende wallets. Het heeft meerdere registraties (let op: ze hebben geen DNB-registratie). Nexo heeft alle ISO-veiligheidscertificaten en de huidige gebruikers zijn zeer tevreden (bron: Trustpilot).

Wanneer is Nexo geen goed alternatief?

Uit alles wat je tot nu toe gelezen hebt blijkt dat Nexo een prima alternatief is voor andere crypto exchanges. Het is ervaring, robuust, veilig en geschikt voor alle soorten crypto beleggers. Maar zijn er ook redenen om niet voor Nexo te kiezen?

Nederlandse beleggers zullen het bijvoorbeeld jammer vinden dat ze er niet met iDEAL kunnen storten en ontvangen. Ook is er geen Nederlandse klantenservice beschikbaar, wat ook een drempel kan zijn voor sommige Nederlandse beleggers. Als laatste is het ook goed om te weten dat Nexo in Bulgarije aan een officieel onderzoek is onderworpen. Ze werden beschuldigd van criminele activiteiten zoals het witwassen van cryptogeld, iets wat helaas vaker voorkomt. Het onderzoek is ondertussen afgerond en er is niets gevonden. Hoe dan ook, zouden sommige meer conservatieve crypto beleggers hier angst door kunnen hebben om het platform te gebruiken.

Foto's