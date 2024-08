Brandweer Siddeburen Neemt Feestelijk Afscheid van Paul van der Geest

Siddeburen – Donderdagmiddag om klokslag 17:00 uur klonk de pieper voor brandweer Siddeburen, schijnbaar voor een buitenbrand aan de Kalverkampen. Maar niets was minder waar, want deze melding had een bijzonder doel: het feestelijk afscheid van Paul van der Geest, die na 28 jaar trouwe dienst zijn helm aan de wilgen hangt.

In plaats van een brand te bestrijden, stapte Paul samen met zijn collega’s in een heel ander voertuig dan de brandweerwagen. Dit keer werd hij door het dorp gereden op een oldtimer tractor, die vrolijk prijkte op een versierde aanhanger. De aanhanger was bekleed met brandweerslangen, een knipoog naar de vele jaren die Paul in de frontlinie heeft gestaan.

Het rondje door Siddeburen werd een emotionele tocht langs de straten waar Paul menig brand heeft geblust en menigeen in nood heeft geholpen. Bewoners van Siddeburen kwamen naar buiten om de stoet toe te juichen en hun waardering te tonen voor Pauls jarenlange inzet.

Bij terugkomst op de kazerne werd Paul opgewacht door collega’s, vrienden en familie voor een afscheidsfeestje. Met een warm applaus en mooie woorden werd hij bedankt voor zijn jarenlange toewijding aan de veiligheid van de gemeenschap. Het afscheid was niet alleen een moment om terug te blikken op zijn indrukwekkende carrière, maar ook om vooruit te kijken naar een welverdiend pensioen.

Hoewel Paul per 1 september stopt als vrijwilliger bij de brandweer, hangt hij zijn uniform niet helemaal aan de wilgen. Hij zal namelijk nog aan de slag blijven voor de Veiligheidsregio Groningen, waar hij als chauffeur zal werken ter ondersteuning van de opleidingen. Op deze manier blijft hij zijn kennis en ervaring inzetten voor de volgende generatie brandweerlieden.

Paul van der Geest mag terugkijken op een dienstverband vol bijzondere momenten, en zijn collega’s zullen hem ongetwijfeld missen in het team. “Paul heeft altijd klaar gestaan, dag en nacht. Hij was niet alleen een collega, maar ook een vriend,” aldus één van zijn teamgenoten. Siddeburen verliest een icoon in de brandweerwereld, maar Pauls nalatenschap zal nog lang voortleven in de verhalen en herinneringen van het korps.

