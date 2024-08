Leek – In een woning aan de Steenhuislaan in Leek heeft donderdagmiddag omstreeks 13:30 brand gewoed in een airco. Hiervoor werd de brandweer van Leek en een hoogwerker uit de stad Groningen opgeroepen. Dat meldt NiekerkNieuws.nl

De brandweer is hierop naar binnen gegaan en is de brand gaan bestrijden. Bij de brand kwam veel rook uit de woning zetten. De brandweer heeft na het blussen de woning geventileerd.

