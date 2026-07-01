Bagel vermist, ging die mee met de vloerenlegger ? weet jij waar ze is?

Thesinge – Sinds maandagochtend wordt onze poes Bagel vermist vanuit Thesinge. Bagel is een prachtige Maine Coon x Ragdoll, een vrouwtje met een opvallende vacht in oranje, wit, bruin en zwart. Ze is ontzettend lief, aanhankelijk en een echte knuffelkat. Het liefst krijgt ze uitgebreid aandacht en vindt ze het heerlijk om over haar snoetje geaaid te worden.

Bagel is een ervaren buitenkat en komt normaal gesproken altijd thuis. Zelfs tijdens de warme dagen van afgelopen week was ze steevast rond 17.30 uur weer binnen om kopjes te geven tegen het aanrecht voor haar vleesvoer. Daarna ligt ze altijd in de buurt als wij onze tweeling naar bed brengen. Dat vaste ritueel is nu voor het eerst volledig doorbroken.

Het bijzondere aan deze vermissing is dat er die ochtend een vloerenlegger bij ons thuis aan het werk is geweest. Sinds zijn vertrek is Bagel niet meer gezien. Uiteraard hebben we direct gedacht dat ze misschien ongemerkt in de bedrijfsbus is gekropen. De bus is gecontroleerd en we zijn zelfs naar het volgende klusadres aan de Aquamarijnstraat in Groningen gereden om daar posters op te hangen. Het bedrijf is gevestigd in Smilde, waardoor er in theorie meerdere locaties zijn waar Bagel terecht zou kunnen zijn gekomen.

We hebben inmiddels alles gedaan wat mogelijk is: buurtacties, WhatsApp-groepen, Facebook, Amivedi, posters, de dierenambulance geïnformeerd, haar kattenbak buiten gezet en urenlang gezocht. Toch ontbreekt ieder spoor.

Wij missen haar enorm. Onze tweeling vraagt naar haar, haar kattenzusje zoekt haar in huis en ook voor ons voelt het ontzettend leeg zonder haar. Juist doordat er meerdere mogelijke locaties zijn, voelen we ons machteloos en kunnen we onmogelijk overal tegelijk zoeken.

Er is een vindersbeloning beschikbaar. Zoek jij mee? Zie poster hieronder met info. Tips email: [email protected]

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