Groningen – Bij de Van Oldenbarneveltlaan is donderdagmiddag rond 15:15 uur een brand ontstaan in een woning. De toedracht is nog onbekend.

Dieren en mensen stonden bij aankomst van de brandweer buiten. De situatie was snel onder controle. De brandweer keerde vrij snel terug naar de kazerne.

