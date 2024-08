Stadjer (30) aangehouden na achtervolging Rotterdam na inbraak in opslagplek voor softdrugs

Groningen Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een dertigjarige man uit Groningen aangehouden na een achtervolging door Rotterdam. De Stadjer zat, samen met drie anderen, in een busje met dozen vol softdrugs. Dat meldt OOGTV.nl

De politie kwam de Stadjer en zijn kompanen op het spoor nadat er een inbraakalarm afging in een pand aan het Zuideinde in Barendrecht. Eenmaal ter plaatse zagen de agenten dat er een busje plots vandoor ging. Na een achtervolging werden de vier mannen op de Mosweg in Prins Alexander – Rotterdam aangehouden. Daarbij raakten twee verdachten gewond.

Naast de dertigjarige Stadjer hielden agenten een 34-jarige man uit Rijssen, een 28-jarige man uit Spijkenisse en een 40-jarige man uit Waalwijk aan. In de bus waar de mannen in reden, werden 22 dozen met softdrugs gevonden. Daarnaast werden spullen gevonden die gebruikt kunnen worden om in te breken. In het pand aan het Zuideinde in Barendrecht vond de politie nog eens 29 dozen met softdrugs. In totaal is ongeveer 250 kilo aan softdrugs in beslag genomen.

