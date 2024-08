Autobrand aan de Vossenkamp in Winschoten

Winschoten – Een auto aan de Vossenkamp in Winschoten is in de nacht van maandag op dinsdag aan de voorzijde uitgebrand.

De brandweer werd rond 04.30 uur gealarmeerd dat de auto in de Molenstad in brand stond, ging snel ter plaatse en bluste de vlammen. Toch kon niet worden voorkomen dat de auto onherstelbaar beschadigd raakte. Een hard gelag voor de eigenaren van de auto, die op punt stonden om erop uit te gaan voor een vakantie. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en houdt rekening met brandstichting.

Winschoten werd deze zomer eerder getroffen door een aantal nachtelijke autobranden. Op 8 augustus brandde een auto uit op het Burgemeester Schönfeldplein, op 17 juli was het raak aan de Jacques Perkstraat en op 8 juli gingen een auto en bestelbusje in vlammen op aan de Burgemeester Schonfeldsingel. Daarnaast vond op 20 juli ook nog een mislukte poging tot brandstichting in een auto plaats op het Burgemeester Schönfeldplein. Dat meldt RTVNoord.nl

