Vrouw zakt door vloer in voormalige kerk Stadskanaal

Stadskanaal – Een vrouw is vanochtend gewond geraakt toen ze door de vloer van een voormalige kerk aan de Scheepswerfkade in Stadskanaal is gezakt. De vrouw verrichtte schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw en werd aan het begin van de middag door iemand anders ontdekt, waarna de hulpdiensten werden ingeseind.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen heeft de vrouw tweeënhalf uur in een benarde positie gelegen voordat ze geholpen kon worden.

Ze is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het kerkgebouw is sindsdien met afzetlint afgesloten uit veiligheidsoverwegingen, aldus de woordvoerder. Dat meldt RTVNoord.nl

