Ter Apel – De bestuurder van een trekker had nog geluk bij een ongeluk. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt op de Viaductstraat in Ter Apel.

Het voertuig kantelde nog net niet in het water van het Stads-Terapelkanaal, hij bleef steken achter een boom. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's