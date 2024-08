Voertuigbrand op parkeerterrein aan Kustweg in Delfzijl

Delfzijl – Zaterdagavond is een auto op een parkeerterrein aan de Kustweg in Delfzijl in brand gevlogen. De brand werd ontdekt nadat rook uit het voertuig kwam, waarop de brandweer onmiddellijk werd ingeschakeld. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in brand.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, waardoor verdere schade werd voorkomen. Het is nog onduidelijk of naburige voertuigen schade hebben opgelopen door de brand. Ook de oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De politie onderzoekt het incident verder.