Nieuwolda – Zaterdagavond is een auto met buitenlands kenteken in een sloot terechtgekomen aan de Kopaf bij Nieuwolda. Bij aankomst van de politie was de bestuurder niet aanwezig en bleek spoorloos.

De politie heeft de auto doorzocht op zoek naar aanwijzingen voordat een bergingsbedrijf het voertuig afvoerde. De omstandigheden rondom het incident worden verder onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden met informatie over het ongeval of de bestuurder.

