Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto te water geraakt op de Bakboordswal in Groningen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 01:13 uur. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is ons niet duidelijk. De auto is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald.

Foto's