Straatrovers stelen bankpas en oordopjes van minderjarige jongen in Selwerd

Groningen – In de Prunusstraat in Selwerd is zaterdagavond een minderjarige jongen beroofd door twee straatrovers. De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden.

Volgens de politie vond de straatroof zaterdagavond rond 21.00 uur plaats. Een minderjarige jongen moest, onder dreiging van een mes, zijn oordopjes en een betaalpas afstaan. De twee verdachten droegen donkere kleding en bivakmutsen. Met de betaalpas werd kort daarna geld opgenomen bij een geldautomaat aan de Eikenlaan.

De politie doet buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden. Ook roept de politie getuigen op zich te melden. Wie iets heeft gezien of gehoord over het misdrijf, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem tips doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's