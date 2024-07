Den Andel – Vrijdagmorgen omstreeks 08:30 is het brandweerkorps van Winsum opgeroepen voor een melding ongeval letsel Andelsterweg in Den Andel.

Er had een fors ongeval plaatsgevonden. Eén voertuig is daarbij doorgeschoten een sloot in. Hoeveel gewonden er waren is onbekend. Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse voor medische ondersteuning. Twee auto`s werden afgesleept.

Foto's