Rottum – Ook donderdag werd er nog geoefend in de regio. Donderdagmiddag reed Defensie ander andere in – en om Rottum.

Vrijdag is de laatste oefendag. Er wordt niet meer geschoten. Het was een goede oefenweek. Keer wat anders dan in de Marnewaard(oefendorp), dat gebied kennen ze nu wel. Mensen moesten erg wennen aan dit straatbeeld.

Volg jij ons al op Instagram?

Instagram 112Groningen.nl

Foto's

Deel dit artikel