Onderzoek FIOD bij woning Rijksstraatweg in Haren vanwege mogelijke fraude, 1 aanhouding (video)

Haren- In een woning aan de Rijksstraatweg in Haren was donderdagochtend rond 09:00 uur een onderzoek bezig na inval door de FIOD. Een bus van Dienst Justitiële Inrichtingen(DJI) was ter plaatse.

Er is daarbij 1 persoon aangehouden. Zie persbericht Fiod.

De FIOD heeft donderdag 20 juni drie mensen aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Twee mannen (27, 38) en een 21-jarige vrouw, allen afkomstig uit de gemeente Groningen, zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van valsheid in geschrift en oplichting met overheidsgeld.

Tijdens de doorzoekingen in drie woningen in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, digitale gegevensdragers en telefoons. Video hier.

Foto's