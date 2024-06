Ter Apel – Een pand van het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel is woensdagmiddag ontruimd nadat er vermoedelijk een poederbrief is ontdekt in de postkamer.

De brandweer is ook opgeroepen. De procedure wordt gevolgd. Het wordt steeds onrustiger in Ter Apel, dinsdag nog schoot de politie in de Hema. Hoelang gaat dit nog duren denken veel omwonenden.

Update: Het pand is weer vrijgegeven, wat er exact werd gevonden is onbekend.

