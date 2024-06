Stadsbeheer laat zaterdag zien hoe ze de Grote Markt schoonhouden: “Er zal van alles te doen zijn”

Groningen – Hoe wordt de Grote Markt schoongehouden? Wordt glas in de glaswagen wel echt gescheiden? En hoe ziet een schaftkeet er van binnen uit? Al deze vragen worden zaterdag beantwoord op de Grote Markt waar Stadsbeheer met verschillende demonstraties laat zien wat ze in huis hebben. Dat meldt OOGTV.nl

Het programma begint om 12.00 uur. “We willen laten zien hoe wij de openbare ruimte beheren”, laat de gemeente Groningen weten. “Om een goed overzicht te bieden zullen er verschillende beheerauto’s op de Grote Markt staan, zijn er informatiekramen te vinden en organiseren we tal van activiteiten.”

Daarbij mogen bezoekers ook zelf de handen uit de mouwen steken. “Je kunt in een hoogwerker stappen zodat je een mooi uitzicht hebt, je kunt een kijkje nemen in de glaswagen om te ontdekken dat we wit- en donker glas echt scheiden en er is een boot te zien die wij gebruiken voor onze maaiwerkzaamheden.”

Stadsbeheer pakt flink uit, waarbij men ook wil laten zien dat de tijd niet stil heeft gestaan. “Er zal ook een oude vuilniswagen uit 1961 te zien zijn, zodat je kunt zien dat er veel veranderd is. Op de informatiemarkt kunnen mensen meer informatie krijgen over veranderingen in het beheer van de openbare ruimte. Ook als er interesse is om bij ons te komen werken ben je welkom.” Daarnaast worden er verspreid over de middag rondleidingen aangeboden. Dan kun je zien hoe de Grote Markt wordt schoongemaakt. Voor kinderen wordt er een speurtocht gehouden en kan op een parcours zwerfvuil worden opgeruimd, waarbij de vraag is wie dit het snelste kan.”

