Tweede keer brandstichting in auto laat Leekster brandweervrijwilligers uitrukken

Tolbert – De vrijwilligers van brandweer Leek werden zaterdagmorgen omstreeks 01:20 uur gealarmeerd voor een autobrand in Tolbert.

Aan de Bousemalaan zou een auto in de brand staan. De camera van de eigenaar van het voertuig pikte beweging op waarna de eigenaar de beelden is gaan bekijken en de brand ontdekte. Aan de bestuurderszijde net boven de motorkap brandde de auto. De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen en hebben de brand afgeblust met de one-seven.

Tweede keer brandstichting

De politie bevestigd uit te gaan van brandstichting, dit omdat dezelfde auto eerder deze maand in Marum ook al doelwit was van brandstichting. Ook deze keer is er op dezelfde manier te werk gegaan, ditmaal heeft de auto wel ernstige schade opgelopen. Naast het voertuig werd ook een verdacht voorwerp aangetroffen. Meldt Infoleek.nl.

Foto's