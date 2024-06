Inbraakgolf bij autowasstraten in provincie: de buit is klein, de schade groot

Hoogezand – Bij verschillende autowasstraten in onze provincie worden met enige regelmaat diverse automaten opengebroken. De eigenaren weten zeker dat het iedere keer om dezelfde man gaat.

Op Facebook luchtten de eigenaren van de Autowasstraat Hoogezand hun hart: voor de zesde keer was er ingebroken. Op bewakingsbeelden is te zien dat een opvallende camper het terrein oprijdt en een man uitstapt. Hij verdwijnt in het donker, komt terug en lijkt iets in de auto te stoppen. Vervolgens rijdt hij de camper dichterbij, stapt uit en lijkt een apparaat van de muur te slopen. Lees verder op RTVNoord.nl

