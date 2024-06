Eemshaven – Woensdagmorgen zag de politie in de Eemshaven een grote olievlek in de haven. Al snel kwamen ze er achter dat er tijdens het bunkereren van de kotter iets fout was gegaan.

De kapitein van de kotter was vergeten een afsluiter van een tank open te zetten waardoor er gasolie via de ontluchting in het water kon komen. Tegen de kapitein van de kotter wordt proces-verbaal opgemaakt.

Foto's