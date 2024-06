Veendam – Omstreeks 22:00 uur woensdagavond heeft de politie een overleden persoon aangetroffen in de omgeving Golflaan in Veendam. Er werd ter plaatse een tijd gezocht door de politiehelikopter, die is niemand ontgaan in de omgeving, we kregen tientallen telefoontjes bij de redactie binnen wat er aan de hand was.

De politie doet ter plaatse onderzoek. Nader info ontbreekt verder.

