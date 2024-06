A28 richting Stad volgende week deels afgesloten voor inheien palen

Groningen – Van maandag 10 juni tot en met woensdag 12 juni is op de A28 voor het verkeer richting de stad één rijstrook afgesloten. Aanpak Ring Zuid gaat dan palen inheien voor de nieuwe geluidsschermen.

In de ochtendspits is die rijstrook wel beschikbaar. Er wordt gewerkt vanaf de oprit Groningen-Zuid (Van Ketwich Verschuurlaan) richting de stad. Die oprit is al sinds eind april dicht en gaat rond 26 juli weer open.

De rijstrook richting stad is afgesloten vanaf 09,00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Er wordt dus niet in de nacht gewerkt en dat is maar goed ook: het inheien van de palen zorgt maandag, dinsdag en woensdag voor geluid en trillingen in de omgeving, met name voor De Wijert-Noord. Zegt Oogtv.nl.

Foto's