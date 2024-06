Uithuizermeeden – Maandagavond kreeg de brandweer van Uithuizen een melding van een gaslekkage aan de Prinses Beatrixstraat in Uithuizermeeden. Ter plaatsen was de gas duidelijk te ruiken.

De brandweer kwam ter plaatsen en verrichte metingen. Hier zou het gas mogelijk uit een kleine gasleiding komen, het is onbekend of er door werkzaamheden een gasleiding is geraakt.

Foto's