Meerdere inbraken tussen zondag en maandag

Grootegast – Tussen zondag en maandag is er om 08:00 uur ingebroken bij een bedrijfsloods aan de Bovenweg te Grotegast. Het is momenteel nog onduidelijk wat er mee is genomen meldt de politie op Instagram.

Er is ook ingebroken bij een bedrijf en een schuur aan de Provincialeweg te Doezum. Hier is geld en een racefiets weggenomen. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar de inbraken. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord.

Geef dit dan door aan de politie via 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Foto's