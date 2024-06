Uitstel asiellocatie Eemsgolaan vergroot kans op buitenslapers in Ter Apel

Groningen – Dat er voorlopig geen asielzoekers in een kantoorpand aan de Eemsgolaan worden ondergebracht heeft als gevolg dat de kans dat asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen toe neemt.

Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA, zit de opvang enorm verstopt en is elke plek hard nodig. Het COA laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat men ook te maken heeft met noodlocaties die gesloten worden, waardoor de druk verder toeneemt. Dat de Eemsgolaan voorlopig niet in gebruik kan worden genomen betekent dat asielzoekers elders langer op die plek moeten blijven zitten en het lastiger wordt om mensen die zich voor het eerst in ons land melden van een goede plek te voorzien. Zegt Oogtv.nl.

Storm van kritiek

Vorige week dinsdag liet de gemeente weten dat aan de Eemsgolaan een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt ingericht. De bedoeling was dat er op de locatie tussen de twee- en driehonderd asielzoekers geplaatst zouden worden, die afkomstig zijn uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het plan was dat na een jaar het pand gebruikt zou gaan worden als permanent asielzoekerscentrum, waar voor een periode van tien jaar asielzoekers opgevangen zouden gaan worden. De bekendmaking leidde tot een storm van kritiek van bewoners en politici. Men voelde zich overvallen, men was vooraf niet geïnformeerd en er had geen fatsoenlijk debat plaatsgevonden.

Urgentie is hoog

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken gaf woensdagavond tijdens een debat op het Stadhuis aan dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient maar verklaarde tegelijkertijd dat de urgentie hoog is. Op dit moment komt men in Nederland 3.500 opvangplekken tekort. Molema: “Eerder dit jaar hebben we een brief van de staatssecretaris gekregen waarmee we opgeroepen werden om plekken beschikbaar te stellen. In de provincie hebben we gekeken naar de mogelijkheden. De locatie aan de Eemsgolaan bleek de enige plek te zijn waar we dag- en nachtopvang beschikbaar kunnen stellen.” Eerder informatie verstrekken was volgens de wethouder niet mogelijk omdat de eigenaar van het gebouw dit pas toestand als de verkoop beklonken was.

