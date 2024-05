Jeugddetentie en leerstraf voor verkrachting na feestje in de Stad

GRONINGEN (ADP) – Een 23-jarige man uit Spijkerboor is voor verkrachting veroordeeld tot zes maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel tegen de twintiger.

Het incident gebeurde op 17 juli 2022 in Groningen na een afstudeerfeestje van het slachtoffer. De twintiger en een vriend gingen met haar en haar vriendin mee naar hun studentenhuis. Ze hadden allen veel alcohol gedronken. De verdachte bleef slapen op de kamer van het slachtoffer.

In paniek

Omdat een luchtbed opblazen niet lukte, sliep hij bij haar op bed. Volgens de aangeefster werd ze wakker doordat hij op haar lag. Ze raakte in paniek en rende naar de kamer van haar vriendin. Ze zei dat ze was verkracht. De vriendin keek op haar kamer, maar de verdachte was al vertrokken.

Geen hiaten

De advocaat van de verdachte meldde twee weken geleden dat het initiatief vanuit de vrouw kwam. Dan kan je niet spreken van verkrachting zei hij en hij vroeg om een vrijspraak. De rechter denkt daar anders over. De verklaring van de aangeefster vertoont geen hiaten.

Excuses

Bovendien stuurde de verdachte de aangeefster nadien appjes met excuses. Het alternatieve scenario dat door de advocaat was geschetst, is volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. De verdachte is seksueel binnengedrongen terwijl de vrouw door de alcohol in staat van verminderde bewustzijn verkeerde.

Advies ook jeugdstrafrecht

De straf valt anders uit dan de eis. De verdachte is niet eerder veroordeeld. Er zijn geen problemen geconstateerd op seksueel gebied. De reclassering adviseerde zowel jeugd- als volwassenstrafrecht. De twintiger heeft zijn leven op orde, hij heeft een opleiding afgerond. Maar hij woont nog wel thuis.

Seksueel grensoverschrijdend

De Raad voor de Kinderbescherming adviseerde nog een leerstraf in kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naast de jeugddetentie legde de rechter de twintiger ook een werkstraf van 165 uur en een leerstraf van 35 uur op. De man moet het slachtoffer een smartenbedrag van 8000 euro betalen.

Foto's