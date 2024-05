Advocaten hoofdrolspelers zwembadmoord Marum in cassatie

Marum -Alle verdachten die in hoger beroep zijn veroordeeld voor de moord op Jan Elzinga bij het zwembad in Marum gaan in cassatie. Dat laten de betrokken advocaten weten.

Het gaat daarbij om zijn toenmalige partner, haar broer, zijn schoonmoeder en de man die een wapen leverde. De leden van de schoonfamilie van Elzinga kregen in hoger beroep elk veertien jaar gevangenisstraf opgelegd. Dat was fors lager dan de eis. In het vonnis hield het Gerechtshof onder meer rekening met fouten die in het onderzoek zijn gemaakt. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's