Derde week pro-Palestina protest, hoe verder? RUG: ‘We staan eigenlijk een beetje stil’

Groningen – De pro-Palestina demonstranten die kamperen op het plein voor het Harmoniegebouw in Stad staan er inmiddels bijna drie weken. De eisen die zij gesteld hebben, zijn nog niet ingewilligd. Daarover zegt woordvoerder Anja Hulshof van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG): ‘Dan moeten we wel eerst in dialoog gaan.’

Volgens de RUG-woordvoerder zijn de demonstrerende studenten nog niet ingegaan op de uitnodiging van de universiteit om in gesprek te gaan. Op hun Instagram-account bevestigen de demonstranten dit, en verklaren ze waarom. Lees verder op RTVNoord.nl

