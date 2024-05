Groningen – Een 15-jarige jongen uit de gemeente Midden Groningen is donderdagmiddag aangehouden voor het bezit van een nep-vuurwapen. De politie kreeg een melding van een ruzie tussen jongeren in de Nieuwe Sint Jansstraat in de stad Groningen.

De aangehouden jongen verklaarde dat hij het neppistool had gekregen van een vriend die zei het het wapen met een 3D-printer te hebben gemaakt. Dat meldt RTVNoord.nl

