Waterbedrijf Groningen waarschuwt voor oplichting via mail en telefoon

Groningen – Waterbedrijf Groningen waarschuwt de klanten voor zogeheten phishingmails. Dat zijn mails van criminelen die persoonlijke gegevens of geld willen stelen.

AddComm, die voor Waterbedrijf Groningen rekeningen per post en per e-mail naar klanten verstuurt, is het doelwit geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn de gegevens van de klanten gestolen.

Daardoor is het mogelijk dat klanten phishingmails krijgen waarin gevraagd wordt een bijlage te openen of op een link te klikken. Dit soort mails kan het beste direct weggegooid worden.

Ook is het mogelijk dat criminelen via een telefoontje of een SMS bericht gegevens proberen te stelen. Bij twijfel kan de klantenservice van het waterbedrijf gebeld worden.

