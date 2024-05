Gemeente gaat inzetten op voorkomen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren

De gemeente gaat inzetten op een plan waarbij voorkomen moet worden dat mensen in de leeftijd tot 27 jaar alcohol en drugs gebruiken. Het plan wordt breed omarmd door de gemeenteraad, hoewel sommige partijen het liefst ook op andere terreinen stappen zouden willen zetten.

Uit onderzoek is al eerder gebleken dat het middelengebruik in Groningen op een hoog niveau ligt. Elisabeth Akkerman van de VVD: “We kennen allemaal het rioolonderzoek, maar dit nieuwe plan geeft wat meer achtergrond bij de cijfers. De gemeente gaat inzetten op preventie. En daar kunnen wij als fractie mee instemmen, want voorkomen is immers beter dan genezen. In het plan staan ook veel doelstellingen en die aanpak verdient sowieso een compliment in de richting van de wethouder en de ambtenaren die dit uitgewerkt hebben.”

Preventie en handhaving

De gemeente zegt in het plan dat blootstelling aan alcohol, drugs, tabak en ook vapen tijdens je jeugd schadelijke gevolgen kan hebben. Om het middelengebruik onder jongeren te voorkomen gaat er ingezet worden op preventie en handhaving. Bij de preventie gaat er ingezet worden op voorlichting bij omgevingsfactoren: het gezin, de school en vrijetijdsvoorzieningen. Op scholen wordt er op dit moment al aandacht besteed aan de thematiek. Daarnaast gaat er bij dit nieuwe plan ook ingezet worden op het gebruik van deze middelen onder studenten. Bij handhaving gaat het om het voorkomen van schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

Daan Swets (Student & Stad): “Waarom legt College advies naast zich neer?”

Student & Stad is niet helemaal blij met de nieuwe aanpak. Daan Swets: “Wij denken dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen alcohol- en middelengebruik en problematisch gebruik. Het is belangrijk om jongeren op de middelbare school zoveel mogelijk te ontmoedigen in het gebruik van middelen. Wat wij echter niet begrijpen is waarom het College het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Groningen, ASDG, naast zich neerlegt om bij 18+ in te zetten op problematisch gebruik. Je weet namelijk dat mensen toch wel gaan gebruiken. In plaats van in te zetten om dit op een veilige manier te laten doen kies je er voor om de gezondheid van deze groep bewust in gevaar te brengen. Dit is beleid op basis van onderbuikgevoelens en niet op basis van feiten. Een toename van drugs zorgt volgens het Trimbos Instituut niet in een toename van problematisch drugsgebruik.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Zegt Student & Stad dat het de schuld is van de gemeente als de gezondheid van een student in gevaar komt?”

Daar reageert Akkerman op: “Zegt Student & Stad nu dat het de schuld van de gemeente is wanneer een student drugs gebruikt en diens gezondheid in gevaar komt?” Swets: “Als mensen er voor kiezen om drugs te gebruiken moet je dit zo goed mogelijk faciliteren. Bij een bepaalde leeftijd weet je dat mensen gaan experimenteren. Dan zou dat volgens ons de gelegenheid zijn om uit te leggen wat de gevaren zijn en hoe je problematisch drugsgebruik kunt herkennen. Samen met verschillende studentenorganisaties zijn we op dit moment ook in gesprek over problematisch middelengebruik. Hoe kun je het beste met iemand in gesprek gaan waarvan je ziet dat het met diegene niet goed gaat? Dat is volgens mij de weg die we moeten bewandelen.”

Daan Brandenbarg (SP): “Wanneer kun je spreken over problematisch gebruik?”

Dat leidt tot een reactie van de SP. Daan Brandenbarg: “Stel dat iemand twintig jaar lang dagelijks cannabis heeft gebruikt, dan kun je best wel meevoelen met wat Student & Stad zegt. Maar de vraag is dan wel wanneer het punt is wanneer je kunt spreken over problematisch gebruik en wanneer je het echt aan moet gaan pakken?” Swets: “Ik denk dat we weg moeten blijven van die discussie. Juist door inwoners te wijzen op de gevaren en door experts uit te laten leggen wanneer middelengebruik gevaarlijk wordt, dat je het dan beter bij je zelf kunt herkennen en je op tijd hulp kunt gaan zoeken. En dat is volgens mij de weg die we moeten gaan bewandelen.”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Drugs testen op festivallocaties”

D66 opereert in het verlengde van Student & Stad. Die partij zegt dat middelengebruik van alle tijden is. Je kunt het daarom beter zo goed mogelijk faciliteren. Maria Martinez Doubiani: “Daarom pleiten wij voor mobiele testlocaties bij festivals waar je drugs kunt testen om te controleren of ze van goede kwaliteit zijn.” Femke Folkerts van GroenLinks: “Mijn partij is ook voorstander van legalisatie. Goed denk ik om drugs te testen. Maar hoe wilt u dat doen op een festivallocatie? Het moet naar een laboratorium gestuurd worden en de uitslag duurt meestal een week.” Martinez-Doubiani: “Drugsgebruik is op landelijke festivals op dit moment niet toegestaan. Maar ik zou graag eens met u willen kijken wat we hier in kunnen betekenen.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Wij voeren het coalitieakkoord uit”

Dat er in het plan enkel gekeken wordt naar het voorkomen van het middelengebruik is volgens wethouder Manouska Molema een politieke keuze. Verschillende fracties wijzen naar een manifest dat getekend is door de burgemeester van Amsterdam, waarin ingezet wordt op het reguleren van drugs. Martinez-Doubiani: “Kan dat ook niet bij ons en kan het niet naast elkaar? Dat je inzet op preventie en op het verminderen van de risico’s als wat Amsterdam doet?” Molema: “Alles kan, maar voor ons is het coalitieakkoord het kader. En daar zit dit niet in. En het zou heel vreemd zijn als we dit uit gaan voeren terwijl het niet de opdracht is die in het coalitieakkoord staat.” Toch overweegt D66 om ook op dit vlak een motie in te dienen.

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “In de onderzoeken zie je dat drugs genormaliseerd is”

Andere fracties willen juist helemaal niet bewegen in de richting van het legaliseren van drugs. De Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Terence van Zoelen: “Drugs moet je niet normaliseren en het toepassen van preventie is een goede zaak. Als je kijkt naar de onderzoeken die aan dit beleid ten grondslag liggen, dan zie je dat drugs in onze samenleving genormaliseerd is. Dat is een menselijk probleem. Mensen die uitgaan nemen pilletjes en gebruiken drugs. En daar zit ook een grote criminele wereld achter.”

“Grote gevolgen voor de natuur”

Daar reageert Swets op; die vraagt of de Partij voor de Dieren het niet eens is dat er een verschil zit tussen de normalisering en gebruik van drugs en het problematisch drugsgebruik. Van Zoelen: “Je kunt inzetten op de hele range. Er zitten veel mentale problemen achter. Op den duur gaat dat een lijn over. Maar het begint ergens. En daarom lijkt het mij goed om in te zetten op preventie. En ook voor de natuur heeft dit grote effecten. Grondstoffen worden geloosd in de natuur, met alle gevolgen van dien. Wij zouden oproepen om samen met andere steden te gaan kijken hoe je kunt reguleren en niet gaat normaliseren en preventie toe te passen.”

Jahir Scoop (PvdA): “Kwetsbare groepen beschermen”

Tijdens de vergadering zijn er ook vraagtekens over de leeftijd. Want waarom bij deze plannen inzetten tot 27 jaar? Molema: “Dat heeft te maken met dat veel andere programma’s op dit gebied ook tot 27 jaar lopen. Daarom hebben we ook bij dit plan gekozen voor die leeftijd.” Voor de PvdA is het onderwerp aanleiding om aandacht te vragen voor jonge en kwetsbare groepen. Jahir Scoop: “We moeten hen beschermen tegen de gevolgen die ze zelf niet kunnen overzien. Dat geldt ook voor jongeren met een beperking. Voor je het weet gaan ze middelen gebruiken of lopen ze een crimineel circuit in om gebruikt te worden als onderdeel in die hele grote radar.” De wethouder neemt deze oproep mee.

