Koen Schuiling: teleurstelling over Ter Apel, opluchting over Lelylijn

Groningen – De Groninger burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Noord, is zwaar teleurgesteld dat de spreidingswet wordt afgeschaft.

Die afschaffing is één van de plannen in het hoofdlijnen-akkoord van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB. “Het effect zal zijn dat veel gemeenten gaan weigeren, asielzoekers op te nemen. Maar intussen staan die mensen wel op de stoep in Ter Apel. We doen al lange tijd een enorm beroep op de omwonenden, het COA, het IND en de politie, om die mensen enigszins op te vangen”, aldus Schuiling.

Maar er zijn ook positieve punten te vinden in het akkoord, aldus Schuiling. De vier partijen zijn voorstander van de aanleg van de Lelylijn, tussen de Randstad en Groningen, en van de Nedersaksenlijn, van Groningen via Emmen naar Enschede. Zegt Oogtv.nl.

