Westerlee – Op de kruising Emergoweg met de DH Vinkersweg zijn donderdagmiddag twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Een persoon raakte gewond en is behandeld in een ambulance.

Een van de voertuigen belandde op zijn zijkant in een sloot. De andere is in een berm belandt. Bron: RTVNOORD.nl

