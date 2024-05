Grip1: Zeer grote brand in Mussel, veel varkens overleden

Mussel – Er woedt een zeer grote brand bij een varkensboerderij aan de Ondeddreveenweg bij Mussel.

De melding werd zeer snel opgeschaald van groot naar zeer groot naar Grip1. De rookwolken zijn van grote afstand te zien. Diverse brandweerkorpsen zijn opgeroepen. Het is niet bekend hoeveel dieren zijn omgekomen. Zie ook

Nl Alert

Vanwege de rookontwikkeling hebben ze een NL Alert verstuurd en opgeschaald naar GRIP 1 hierdoor kunnen de hulpverleners beter afstemmen .

Bij de brand komt veel rook vrij. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit.

De brand waarvoor de brandweer gealarmeerd is, is in een varkensschuur. In de schuur waren tijdens de brand honderden varkens aanwezig.

Foto's