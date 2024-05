Uithuizen – Dinsdagavond om 23:45 uur is brandweerkorps Uithuizen uitgerukt voor een prio 1 melding brand wegvervoer (fiets) aan het Stationsplein, in de fietsenstalling stonden drie fietsen in de brand.

Of er sprake is van brandstichting is niet bekend maar gaat men wel van uit. De brandweer heeft de fietsen afgeblust en is weer teruggegaan naar de kazerne.

Foto's