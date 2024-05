Stadjer wordt bedreigd met mes en moet fiets afstaan, politie zoekt getuigen

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige diefstal in de Steentilstraat, laat op de avond van Bevrijdingsdag.

Zondagavond rond 23:50 uur werd een man in de Steentilstraat bedreigd met een mes en moest hij zijn fiets afstaan. De verdachte is vermoedelijk zo’n 35 jaar oud en ongeveer 1.75 meter lang. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en witte letters op de mouw en een blauwe spijkerbroek.

Wie iets gezien of gehoord heeft in de buurt van de Steenstilstraat ten tijde van het incident, wordt opgeroepen door de politie om contact op te nemen. Mensen met een (deurbel)camera in de omgeving, die mogelijk opnames heeft van het incident of de verdachte, kunnen ook bellen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

