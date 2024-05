Noorderlicht waarneembaar op verschillende plekken in Groningen

Westerkwartier – Voor de natuurliefhebbers onder ons; het Noorderlicht oftewel Poollicht/Aurora Polaris is vrijdagavond rond elf uur vanuit de gemeente Westerkwartier (fotografisch) waarneembaar.

Als men richting het westen schuin omhoog kijkt en met een telefoon en/of fotocamera een foto maakt met een lange sluitertijd dan is de paars/roze gloed duidelijk zichtbaar. Meerdere inwoners hebben het fenomeen weten vast te leggen. Maar ook in Ten Post en Schildwolde is het goed te zien melden kijkers. Maar op andere plekken was het erg bewolkt!!

Foto's