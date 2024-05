Wat onrustig op sommige plekken bij stadion na FC Groningen/ Roda JC, ME ingezet

Groningen – Er waren een paar akkefietjes voor zover bekend, kort na de wedstrijd werd het wat onrustig bij het uitvak, bij de bussen.

Er werd vuurwerk gegooid vanaf de parkeerplaats van uit supporters richting de thuis supporters. De ME heeft de boel afgeblokt. Ook werd er een keet in de brand gestoken. Een hek werd ook doorgebroken! Roda vertok daarna erug naar hun provincie.

Stad

Daarna trokken Groningen supporters richting de binnenstad om te feesten. De kermis ging om 22:30 u al dicht meldt de Gemeente via X, uit oogpunt van de veiligheid. Het werd een latertje voor vele FC Groningen fans. Het was gezellig, de sfeer was goed. Als er zaterdag meer info is volgt dat dan.

update 00:03

Foto's

