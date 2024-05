De Trots van het Noorden is terug: FC Groningen promoveert na finale tegen Roda JC

FC Groningen heeft het geflikt. De Trots van het Noorden speelt volgend jaar weer waar het hoort: in de Eredivisie. Een overwinning in eigen huis tegen grote concurrent Roda JC (2-0) was de laatste bladzijde van het hoofdstuk ‘Keuken Kampioen Divisie’. 369 dagen na de degradatie is FC Groningen weer terug op het hoogste niveau. Dat meldt OOGTV.nl



De missie was duidelijk. FC Groningen moést winnen. Puntverlies zou nacompetitie betekenen en de Groninger voetbaltrots weer verder weg brengen van het hoogste profniveau. Groningen-supporters snakten sinds de degradatie op 7 mei 2023 naar deze avond. Eindelijk weer eens een moment van glorie. Niet langer pesterijen uit de rest van het land of koude, regenachtige maandagavonden aan de rand van het trainingsveld van AZ. De Euroborg kolkte al een uur voor de aftrap. De Groene Kathedraal werd voor de bezoekers uit Limburg omgedoopt tot de Groene Hel. Vanaf minuut één was duidelijk: hier valt niets te halen.

De manschappen van trainer Dick Lukkien begonnen goed aan de wedstrijd en leken geen last te hebben van wedstrijdspanning. Elke linie klapte erop. Elke afvallende bal was voor de Groningers. Ondanks dat de Limburgers met elf man in de eigen zestien meter stonden, kwam Groningen tot kansen. Het aanvalsduo Thom van Bergen en Romano Postema kreeg mogelijkheden om de score te openen, maar misten of troffen sluitpost Raatsie.

Hove kopt Euroborg in extase

De spanning nam toe aan de Boumboulevard. FC Groningen was wel sterker, maar kreeg de bal niet in het netje, terwijl de tijd maling leek te hebben aan de Groninger Eredivisie-droom. In de 38e minuut bracht de Noorse Johan Hove de Euroborg in extase. Met een snoekduik kopte hij de 1-0 in de touwen, op aangeven van Thom van Bergen. De middenvelder werd opgeslokt door een euforische Noordtribune. Zou FC Groningen dan na die dramatische eerste seizoenhelft toch de Eredivisie bereiken?

Nog 45 minuten tot de Eredivisie

Na de rust draaide het spelbeeld met 180 graden. Nu moest Róda tot scoren komen om zicht te houden op promotie. En daar lagen kansen voor FC Groningen. Als Roda JC al te kloppen was met elf man op de eigen helft, hoe zou het dan zijn als de Kerkradenaren zélf moesten aanzetten

Na slechts vijf minuten in de tweede helft zorgde Jorg Schreuders voor een slaak van opluchting door de Euroborg. Vanuit een rebound tikte hij de 2-0 binnen. Groningen-supporters schreeuwden alle frustratie van de afgelopen twee jaar uit de longen. Ze konden promotie ruiken. ‘2-0, dat kan toch niet meer mis gaan?’

De Trots van het Noorden is terug

De Euroborg wilde feest vieren, maar hield nog een slag om de arm. Er was nog even te gaan. De zenuwen waren duidelijk voelbaar, maar de Groningen-supporters zongen stug door. Aan hen zou het niet liggen. In de blessuetijd klommen fans al over de boarding. Aan de rand van het veld stonden ze klaar om feest te vieren. Het laatste fluitsignaal werd overstemd door euforische fans. Na ruim anderhalf uur voetbal vielen jong en oud, vreemden, vrienden en familie elkaar in de armen. De Trots van het Noorden is weer terug. FC Groningen mag zich opmaken voor de Eredivisie.

