Groningen staat landelijk op 5e plek qua fietsendiefstallen

Groningen – De gemeente Groningen staat landelijk gezien op de vijfde plaats als het gaat om fietsendiefstallen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

In Groningen werden vorig jaar 2.720 fietsen gestolen. Amsterdam staat op de eerste plaats, met 10.920 diefstallen. Rotterdam telde er 4.755, Den Haag 4.450 en Utrecht 4.040. In het hele land steeg het aantal fietsdiefstallen met bijna 10 procent naar 85.000 stuks.

“Het aantal fietsdiefstallen ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat niet iedereen aangifte doet,” aldus Michel Ypma van Independer. “Bij elektrische fietsen is het wel verplicht om bij de politie de diefstal te melden als je aanspraak wilt maken op een vergoeding van de verzekering. Het aantal elektrische fietsen is toegenomen en dit kan ook een deel van de stijging van de aangiftes verklaren.”

In Zandvoort gaat het – naar verhouding – het vaakst mis. Vorig jaar werden daar 22,6 fietsendiefstallen gemeld per duizend huishoudens. Dit aantal ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 10,3. De gemeente Groningen staat landelijk op plek 8, met 19,4 fietsendiefstallen per duizend huishoudens.

