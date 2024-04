Groningen – Een melding woensdagavond rond 20:50 uur van een schietpartij op de Vismarkt. Men doet ter plaatse onderzoek. De toedracht is nog niet bekend.



De straat is afgezet met lint. 1 persoon raakte gewond meldt de politie via X. Onderzoek moet uitwijzen naar wat er was gebeurd.

Update: Het slachtoffer is medisch verzorgd in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het onderzoek is nog gaande, er is nog geen aanhouding verricht.

Foto's

