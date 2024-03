Noodoproep vanaf zeiljacht op Geise Leitdamm

Eemshaven – Zaterdagmiddag werden hulpdiensten gealarmeerd nadat een Mayday-bericht werd ontvangen vanaf een zeiljacht dat vastliep op een stenen dam. Volgens het bericht was er een persoon overboord geslagen en gewond geraakt. In reactie hierop werd zowel de Kustwacht als de SAR-helikopter ingezet om te helpen.

De reddingboot ‘Jan en Titia Visser’ vertrok vanuit de Eemshaven zonder de exacte locatie te kennen, maar wist het zeiljacht uiteindelijk te vinden bij de Geise Leitdamm in de buurt van Emden. Gelukkig bleek bij aankomst dat de situatie minder ernstig was dan gevreesd. Alle opvarenden waren veilig aan boord en de lichtgewonde persoon had geen verdere medische hulp nodig.

Terwijl de hulpdiensten het jacht wilden benaderen, loste het plotseling van de stenen en dreef weer. Uit voorzorg werd besloten de zeilers naar Delfzijl te begeleiden, waar ze aan het einde van de middag veilig aankwamen in de jachthaven. De SAR-helikopter, die onderweg was naar de locatie, werd geannuleerd en keerde terug naar de basis in Den Helder.

Foto's