112GroningenDag deelnemer: De Douane is ook aanwezig op 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 50 standhouders/bedrijven/instanties mee. Vandaag stellen we aan u voor: De Douane. Video 2022.

Douane Regio Groningen

De werkzaamheden en taken van regio Groningen zijn heel divers. Naast het bedienen van klanten en het uitvoeren van toezicht in een groot gebied in het binnenland wordt vanuit regio Groningen toezicht aan de buitengrens van de EU uitgevoerd, met name op en rond de Waddenzee. De Waddeneilanden en enkele (internationale) luchthavens. De werkzaamheden en taken kunnen in drie hoofdgroepen worden getypeerd:

– Klantmanagement

– Fysiek Toezicht binnenland en buitengrens

– Landelijke taken

Naast een vestiging in de stad Groningen hebben we vestigingen in Eelde, Emmen, Leeuwarden, Zwolle en in de Eemshaven.

Tijdens de 112GroningenDag

Tijdens de 112 dag in Groningen willen ze het publiek laten kennismaken met voorbeelden van diverse soorten smokkelwaar, bijvoorbeeld in beslag genomen goederen Intellectueel Eigendom (illegale goederen), (steek)wapens, tabak en kleding. We gaan ook voorlichting geven over de do’s and dont’s van reizigers internationaal.

Op het buitenterrein gaan we het publiek de werking van het scannen van goederen uitleggen en kunnen hun zelf meegebrachte tassen/jassen worden gescand.

Zo zal er ook door de dag presentaties worden gegeven door onze hondengeleiders en deze zal worden afgewisseld met een presentatie van de drones.

Douane algemeen

Als Douane houden we toezicht op goederen die de buitengrens van de Europese Unie over gaan, om Europa en zijn inwoners te beschermen. We letten daarbij vooral op zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Veel goederen mogen gewoon de grens over. Maar soms alleen als de juiste papieren aanwezig zijn, zoals bij vlees, dieren en planten. Dat controleren we dan. Sommige producten mogen het land nooit in. Drugs zijn een bekend voorbeeld. Met onze controles beschermen we vaak ook landen buiten Europa. Bijvoorbeeld met onze controles op de illegale uitvoer van afval naar Afrika en Azië en sommige goederen naar landen waar de EU sancties op heeft gelegd, bijvoorbeeld Rusland en Noord Korea.

De Douane werkt mee aan een sterke, aantrekkelijke en eerlijke economie. Dat doen we onder andere door de invoer van namaakartikelen tegen te houden en te zorgen voor duidelijke douaneprocedures, goed werkende aangiftesystemen en zo weinig mogelijk administratieve lasten.

We zorgen ervoor dat burgers en bedrijven belastingen betalen, zoals accijns over benzine en diesel, tabakswaren en (niet-)alcoholische dranken. Ook heffen we invoerrechten op goederen die worden ingevoerd van buiten de Europese Unie.

Dienstverlening is de basis van ons werk. We steken veel energie in duidelijke aangifteprocedures en -systemen. En in goede informatie. Zo weten bedrijven en burgers de regels en maken we het ze zo makkelijk mogelijk om te doen wat ze moeten doen.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sws rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:



Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas: Actie(korting) en prijs via de Stadjerspas volgt in Maart/April 2024. Gemeente krijgt daarvoor in Maart 2024 nieuw systeem/werkwijze.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link daarvoor volgt begin Maart 2024.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets. Let op: Aan de kassa zelf 0,50 cent goedkoper !



(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, kom dus na 11:00 uur, dan een rustiger online tickets rij.

Foto's

Deel dit artikel