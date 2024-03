Jongen loopt breuk in schedel op bij zware mishandeling Grote Markt

Groningen – Op de Grote Markt is in de nacht van vrijdag op zaterdag een jongen zwaar mishandeld. Een verdachte is aangehouden. Dat meldt de politie op sociale media.

“De jongen liep bij de mishandeling een breuk in de schedel op en had een bloeding in de hersenen”, schrijft de politie. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Direct na de 112-oproep is de politie een onderzoek gestart. “Gelukkig hebben we op zulke momenten de beschikking over camerabeelden. Dankzij deze beelden hebben we een verdachte kunnen traceren die we korte tijd later in de Poelestraat aan hebben kunnen houden.”

De verdachte is een man van 23 jaar uit Groningen. “Tijdens zijn aanhouding had hij het bloed nog op de knokkels van zijn hand.” Over de aanleiding van de mishandeling is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar hij verhoord wordt.

